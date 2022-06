10 maneiras fáceis de ter uma sala de estar moderna

As decorações vintage e retrô estão mais em alta do que nunca. Sendo assim, para que sua sala de estar ganhe ares modernos, nada melhor do que… Voltar ao passado! A opção por sofás com desenhos inspirados nas décadas de 60 e 70, por exemplo, são ótimas. Além destas peças, as escolhas por tons pastéis poderão fazer toda a diferença para tornar o cenário mais agradável e acolhedor.