Antes e depois: transformação incrível de um home theater!

Todo mundo deseja depois de um dia puxado de trabalho chegar em casa e se jogar no sofá, principalmente assistir as séries preferidas ou um ótimo filme, ainda mais se for em um home theater bonito e confortável. Foi pensando nisso, que reunimos neste artigo um antes e depois com soluções inteligentes para você dispor de um ambiente harmonioso.

Afinal, praticamente em toda residência brasileira, a televisão ocupa um lugar pra lá de especial e reúne os amigos ou familiares, claro, ou quem ama também ficar sozinho – usufruindo aquele silêncio. Às vezes, algumas pessoas têm o hábito de deixar o aparelho de TV ligado durante o dia, enquanto realiza outras tarefas!

Então, se você não tem um espaço em sua casa, mas gostaria de transformar o seu cantinho em um home theater, você está no lugar certo! Hoje, vamos mostrar um antes e depois de uma sala sem vida nenhuma, mas, vale lembrar que o conforto não depende apenas da TV. É importante que o ambiente seja decorado corretamente, com distâncias respeitadas, por exemplo, tapete e sofá… , além da excelente escolha de móveis e revestimentos e, sobretudo, com a distribuição acertada de cada elemento. Vamos conferir?!