Mesas magníficas para a sala de jantar

Em proposta completamente diferente, esta sala de jantar aposta nos tons claros e amadeirados e ousa na exuberância com a decoração mural sobre a mulher brasileira. A mesa de jantar tem tampo em laca branca e pés de palito, em uma releitura do design dos anos 1960 e 1970. As cadeiras com estrutura em madeira são claras e também incorporam os pés de palito. As poltronas das cabeceiras da mesa também apresentam uma combinação de madeira e tons neutros. A sala ganha amplitude com os espelhos na parede lateral, enquanto as luminárias douradas sobre a mesa proporcionam brilho ao ambiente. O tapete com estampa geométrica complementa a decoração com elegância e sofisticação.A imagem é de Jomar Bragança.