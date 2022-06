13 quartos com lindas roupas de cama

Os tons neutros podem ser uma ótima solução para quartos elegantes onde alguns detalhes merecem atenção. Neste quarto em estilo moderno, a cama é coberta com uma manta bege que combina com a cabeceira e as paredes. Os travesseiros brancos, por sua vez, contam com a presença de pequenas almofadas marrom, que quebram a suavidade do todo. A manta que reveste a cama permite que haja o destaque na escultura de metal na parede e no banco finamente trabalhado aos pés da cama.