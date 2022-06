Decorando com tapetes

Os designers da Caura são especializados em carpetes e tapetes de design elaborado. A base deles é na Coréia do Sul, porém você pode checar mais produtos na página deles aqui no Homify, ou em seu website! O tapete da foto combina as cores preto e branco (tendência já retratada aqui no Homify) para criar uma peça moderna, que brinca com curvas e movimento arredondados. Ideal para ambientes modernos, com um jogo de cores bem pensado e que traz exatidão na disposição dos móveis.