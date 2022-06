Boas vibes!

Trazer plantas para dentro de casa é uma ótima alternativa de ter mais contato com a natureza, mesmo em grandes centros urbanos. Aqui neste exemplo, as plantas foram acopladas junto ao lustre da sala, um ótima alternativa de uso vertical para economizar no espaço. Manter elementos vivos vai te trazer mais calma, especialmente se aliados à uma decoração toda em branco, como essa da foto.