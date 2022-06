Artigos para paredes

Muitas vezes, preenchemos um espaço inteiro com móveis de todos os tipos e tamanhos, juntamente com carpetes, aparelhos multimídia, iluminação de qualidade e esculturas, mas ainda assim sentimos que o espaço precisa de um upgrade. Uma das melhores formas de provocar uma mudança significativa em um ambiente é justamente através das paredes! Mas nem sempre queremos pintá-las ou aplicar papéis de parede nelas, então uma das melhores saídas acaba sendo procurar artigos para pendurar nelas! Antigamente, esse ato se limitava apenas à obras de arte, quadros pintados à mão, fotos de paisagens ou de grandes artistas, mas hoje em dia, designers de todo o mundo trabalham com afinco para criar soluções divertidas quando o assunto é o preenchimento criativo de uma parede! Nós recebemos diariamente centenas de fotos de espaços e produtos que foram desenvolvidos pensando em uma decoração de qualidade, e hoje selecionamos algumas opções para te mostrar que decorar uma parede por ser algo bem fácil! Independente do estilo de decoração que você escolheu para o seu quarto, sala de estar, cozinha ou banheiro, sempre há uma peça que vai se encaixar perfeitamente nas paredes de qualquer cômodo! Confira esses exemplos no nosso novo Livro de Ideias, e procure em sua cidade, ou mesmo na internet, opções que vão encher a sua casa de personalidade e bom gosto!