Lounges externos

A maioria das pessoas chega em casa todos os dias, cansadas do trabalho e das correrias do mundo moderno, e a primeira coisa que fazer é se jogar no sofá da sala, onde ficam alguns minutos sem pensar em nada! Nada como um bom jogo de sofás para te abrigar nessas horas, deixando você relaxado e despreocupado com o restante do mundo. A sala de estar é um ambiente perfeito para abrigar esse e outros momentos de sua vida. Agora no verão, com o calor intenso dos dias e céu limpo das noites, não seria nada mau transferir esse momento para uma área externa, certo? Para aquelas que possuem casas com grandes pátios, talvez seja o momento de investir em um ótimo jogo de sofás e cadeiras que possam te abrigar também no lado de fora da casa, curtindo um vento fresco e uma bebida gelada!

Ambientes externos compostos apenas de cadeiras de praia brancas e espreguiçadeiras já têm os seus dias contados! O mercado de móveis e decoração apresenta diversas novas opções para quem quer criar ambientes externos tão confortáveis quanto a sala de estar! Muitas desses conjuntos resistem à exposição de fatores como chuva, vento, maresia e sol em excesso. Os lounges para pátios também são perfeitos para abrigar aquelas festas com amigos ou encontros familiares dos finais de semana, seja de dia ou de noite. Após instalar conjuntos como esses mostrados aqui neste novo Livro de Ideias, você vai precisar de muito pouco para ter uma decoração incrível também do lado de fora da sua casa! Confira nossas sugestões e fique com essa ideia em mente!