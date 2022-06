Ideias de banheiros incríveis

Mencionamos em um Livro de Ideias anterior que o quarto de dormir de alguém é como se fosse um templo pessoal, um lugar extremamente íntimo, que normalmente não abrimos para qualquer pessoa. Mas existe também um outro cômodo da casa que talvez seja ainda mais íntimo, pois normalmente o utilizamos quando estamos sozinhos. Acertou se você pensou no nosso querido banheiro! Esse espaço é reservado para os momentos em que temos os nossos encontros diários com o nosso corpo, e acaba sendo o cômodo que mais nos lembra que, acima de tudo, somos animais e temos necessidades básicas a cumprir todos os dias. Um banheiro não precisa necessariamente ter uma cara de hospital. Ambientes higiênicos também podem ter personalidade e uma decoração diferente, ainda mais nos dias de hoje.

Devido à ampla variedade de opções disponíveis no mercado, quando se trata de diferentes tipos de pisos, azulejos, texturas, louças, banheiras, torneiras e iluminação propícias para esse tipo de espaço, às vezes ficamos um tanto quanto confusos na hora de decidir o que fazer em nosso banheiro. Nossa dica é que você veja muitas referências de banheiros diferentes, preste bastante atenção quando visita outras casas, e assim comece a desenhar mentalmente o tipo de decoração que gostaria de aplicar no espaço. Vamos conferir agora alguns exemplos de banheiros que são extremamente incríveis e elegantes. Através deles, esperamos que você se sinta mais seguro na hora de fazer as suas escolhas pessoais! Confira!