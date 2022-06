Sempre existem aqueles elementos decorativos que parecem não fazer diferença alguma no ambiente em que estão colocados, mas quando os retiramos de seu lugar, é que notamos o quão importantes eles eram, mesmo que muitas vezes sejam elementos pequenos. Muitas vezes uma peça não precisa necessariamente ter um design super arrojado, mas sua simplicidade e o fato de servir de base para que outras estrelas decorativas brilhem no conjunto da obra, não as qualificam como menos importantes. Estamos falando de um suporte essencial e indispensável de qualquer sala de estar: as mesas de canto! Sem elas, os abajures não seriam nada, nem os porta retratos com fotos da família no último natal, nem aquele vaso detalhado que foi comprado numa viagem especial. Mesmo que normalmente simples, hoje em dia eles podem não passar mais tão despercebidos: muitos designs focam em reinventar essa pequenas mesinhas de suporte, que se fazem cada vez mais presentes, principalmente em salas de estar pequenas, onde o uso de superfícies com bases menores se torna essencial.

Para te deixar inteirado com algumas novidades do mercado, e inspirado a prestar mais atenção nas mesas de canto de sua casa, é que criamos esse Livro de Ideias! Escolhemos alguns modelos divertidos e diferentes entre as tantas opções disponíveis em nossa base de dados especialmente para você. Confira!