Quartos modernos e suas cores

Desde crianças, somos acostumados a ter um espaço só nosso, que acabamos transformando como a base para o nosso reino fantástico pessoal, onde deixamos a nossa imaginação nos levar, a fim de dar vida à um mundo de aventuras internas. Esse espaço é o nosso quarto de dormir, onde normalmente podemos nos expressar da maneira como quisemos, pendurando nas paredes pôsteres de nossos ídolos e preenchendo as prateleiras com todos os nossos objetos e brinquedos queridos. Mesmo depois de adultos, esse espaço continua tendo uma importância muito grande na vida de todos, talvez porque ele seja o lugar mais íntimo que possuímos, e, justamente por isso, muitas pessoas não gostam de abrir esse cômodo à convidados com quem não possuem muita intimidade.

Hoje em dia, na conturbada rotina contemporânea, o nosso quarto pode até ser chamado de uma espécie de templo pessoal, o lugar onde relaxamos e descansamos durante as ideais oito horas de sono diárias. De certa maneira, mesmo quando adultos, podemos ainda considerar o nosso quarto como sendo o nosso portal para o mundo dos sonhos, que muitas vezes acaba sendo dividido com um parceiro, com quem trocamos diversos e valiosos momentos de intimidade.

É muito válido que se faça um bom investimento na construção desse espaço, e uma decoração leve, de bom gosto e com bastante personalidade são extremamente necessárias. Nós reunimos algumas referências de quartos de dormir que possuem um estilo de decoração mais moderno, para que você se inspire e projete o seu da melhor maneira possível!