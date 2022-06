Deixe o sol entrar: janelas para a sua casa

Ao acordar pela manhã, não há nada melhor e mais animador do que abrir as cortinas e dar de cara com um dia super ensolarado do lado de fora. Se você é uma pessoa de sorte e possui as janelas do quarto na direção do sol pela manhã, você deve saber muito bem sobre o que estamos falando. Muitas pessoas não dão a importância necessária para a presença do sol em suas vidas, mas ao morar em países com inverno rigoroso e lugares em que o sol às vezes não aparece por cerca de trinta dias seguidos, começa-se a ver o real valor dos dias brilhantes e ensolarados. O sol é um dos elementos responsáveis pela fabricação de vitamina D em nosso corpo, essencial para que se mantenha uma saúde equilibrada. Algumas lâmpadas já foram criadas com uma tecnologia especial que permite a simulação da luz solar para ser usada em países com invernos longos e cinzentos, e, nesses casos, um dos maiores ganhos é a infiltração da luz através de nossa retina, o que automaticamente nos faz sentirmos melhor após uma exposição média.

Se você agora entendeu e concorda com o que estamos falando, sei que já deve estar planejando uma maneira de posicionar o seu quarto em direção ao sol matinal! Para intermediar esse contato brilhante e generoso entre os raios solares e a nossa pele, boas janelas se fazem essenciais. Nós selecionamos alguns modelos de janelas amplas que te farão pular da cama pela manhã para deixar o sol entrar!