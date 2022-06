6 lugares perfeitos para uma claraboia!

A adição da claraboia é valida e efetiva, principalmente, quando se quer obter mais luz natural em um ambiente e calor na casa com os custos 0 de eletricidade. Isso faz delas um bom investimento para o proprietário e também eco friendly, sendo de alguma maneira, sustentável. Estes elementos também aumentam o valor da casa por causa do aspecto bonito que eles oferecem.

A outra vantagem que uma clarabóia oferece é a possibilidade de observar o mundo exterior a partir do interior. Ao olhar através das clarabóias, as pessoas podem observar o céu noturno, as estrelas, as nuvens e relâmpagos. Estes orifícios são responsáveis por trazer um toque charmoso de natureza para as residências.