Luminárias e abajures

Nenhuma peça da sua casa pode estar completa se não possuir uma iluminação bem pensada. Muitas pessoas não prestam atenção nisso, mas um ambiente pode se alterar completamente apenas com algumas mudanças na luz do lugar. Luzes diretas, por exemplo, não deveriam ser utilizadas em locais onde queremos criar um clima mais relaxado, como um pouco antes de irmos dormir, numa conversa à dois, numa noite de vinhos com amigos, ou simplesmente em um momento em que você quer ficar sozinho ouvindo uma boa música e não pensar em nada. Novas tecnologias, principalmente as que possuem o uso de dimmers em sua estrutura, permitem que a pessoa regule a intensidade da luz do ambiente inteiro. Caso você não esteja apto a instalar esses controladores em sua casa, você pode fazer uso de lâmpadas isoladas, como abajures e luminárias, que cada vez mais chegam ao mercado em designs e formatos inovadores.

Mesmo já tendo abordado este assunto diversas vezes aqui no Homify, achamos que a luz é um fato tão importante que merece muitos artigos à respeito. Algumas lojas estão cada vez mais focadas em trazer ao consumidor peças inovadoras e diferentes, tudo para criar o clima e a decoração perfeitos para todos os momentos de sua vida! Confira aqui alguns exemplos que garimpamos pelas páginas de produtos aqui do site!