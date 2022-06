Decoração vintage!

O mundo tem mudado muito nas últimas décadas. Estamos experimentando um fenômeno de rápida aceleração em relação aos produtos e estéticas utilizadas. O que hoje é tendência, amanhã pode não ser mais. Fica muito difícil de acompanhar essas rápidas mudanças; portanto, nossa dica é: ache o seu próprio estilo. Pesquise artigos de decoração que reflitam a sua personalidade, independente de a estética escolhida estar em alta ou não. Misture diferentes tipos de design, como minimalista, industrial, moderno, vintage, retrô, tropical, artístico, e crie ambientes que sejam a sua cara. Ao longo de nossos Livros de Ideias, lançados diariamente aqui no Homify, nós tentamos abordar ao máximo todos os estilos citados acima, bem como novidades e tendências, mas tudo isso para te inspirar a encontrar o seu próprio caminho.

Hoje resolvemos abordar mais uma vez um assunto que já ganhou e continua ganhando espaço em artigos e editoriais de decoração: a estética vintage! Para os que não conhecem, o vintage busca resgatar aquilo que já foi tendência no passado, a partir de móveis, adereços e objetos originais das décadas passadas. Diferente do retrô, que utiliza a estética do passado para recriar produtos novos, o estilo vintage normalmente demanda uma pesquisa maior, seja em antiquários, brechós ou na casa da vovó! Confira algumas inspirações para você ver o quão bela é essa estética quando bem utilizada na decoração de um espaço!