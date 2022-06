Antes & Depois: Uma casa de família em Turmberg

Agora podemos visualizar com precisão a diferença. Após ser cuidadosamente reformada o trabalho de equipe formado pelos arquitetos e os construtores responsáveis por este projeto podem contemplar o seu sucesso. O ambiente está completamente transformado, o seu exterior ganhou calor e vida própria. A utilização da madeira adicionou requinte e bom gosto, conectando este espaço à natureza redundante.

Em primeiro lugar, a antiga casa de família foi dividida em três casas separadas. Agora três grande es diferentes famílias residem no lugar, A disposição vertical do edifício é concisa e dividiu os ambientes. As unidades domiciliares individuais foram concebidas de forma diferente e adaptando às necessidades dos novos moradores. Para uma abordagem suave e um contato sútil com a natureza o uso de elementos rústicos se tornaram elementos chave do projeto.

Para modernizar a estrutura, um moderno sistema de isolamento foi implementado em todas as três casas, permitindo mais conforto para os moradores dessa época atual. Esse sistema também contou com o benefício de recursos naturais fornecidos pela principal matéria prima do projeto – a madeira. Um isolamento de celulosa orgânica de 16 centímetros de espessura, o que proporciona um padrão moderno de isolamento. O ex-formato foi preservado, apenas as aberturas da casa foram reorganizadas e agora proporcionam um visual mais estruturado.