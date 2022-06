Ideias para sacadas

Nos últimos anos, o calor tem se intensificado muito no verão brasileiro. A situação climática do planeta acabou se transformando em uma questão bastante delicada, e amplamente discutida em fóruns, ONGs, encontros e protestos. Talvez muitos de nós nem tomamos conhecimento de como essa situação é alarmante, mas como o planeta é a nossa grande casa, deveríamos prestar mais atenção no que podemos fazer para diminuir o impacto causado pelo homem na Terra. Medidas simples como economizar água, luz e evitar o consumo exagerado de artigos feitos de plástico, são apenas algumas das atitudes que estão ao nosso alcance.

Para driblar o clima quente de alguns grandes centros, nem sempre é possível ter acesso à piscinas, praias e lagos. Para aqueles que vivem em apartamento, o lugar mais frequentado da casa acaba sendo a sacada, por ser o espaço onde ainda podemos pegar um pouco de ar fresco e fugir do enclausuramento dos ambientes com ar condicionado. A sacada é o escape das quatro paredes, o lugar onde você pode experimentar um pouco de liberdade. Nós já abordamos esse tema outras vezes, mas gostaríamos de trazer a vocês, mais uma vez, algumas idéias relativas à decoração de sacadas. Já que estamos passando mais tempo nelas, nada melhor do que deixar o espaço pronto para nos receber, certo? Confira esse novo Livro de Ideias, saindo direto do forno de 40 graus do verão brasileiro!