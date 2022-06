Buscando ideias para decorar no Natal?

Conforme o ano avança, ganhamos e compramos mais coisas e muitas vezes chegamos ao ponto de não sabermos o que fazer para manter tudo organizado em pouco espaço. Se você é daquelas pessoas que gosta de deixar a casa perfeita no final do ano para receber o próximo com as melhores energias, esta é uma alternativa que irá ajudá-lo a otimizar o uso do seu espaço para uma maior ordem e harmonia. Se você tiver escadas em sua casa, utilize o espaço abaixo delas para adicionar cômodas ou prateleiras. Esta ideia também pode ser aproveitada também em diferentes espaços, basta ter criatividade!