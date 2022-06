Residência moderna é puro luxo!

Evidenciar um projeto tão belo quanto esse não é uma tarefa simples, por incrível que pareça! Aqui a proporção de brilho e claridade é dosada com cuidado tanto no projeto de design quanto no resultado fotográfico. O estar integrado com jantar fica então com tonalidades claríssimas, brilhantes, nobres e com uma paleta de nude e bege que define na medida suas formas, sempre com cantos arredondados e estofados macios, detalhes que deixam tudo com aspecto muito confortável. Para completar, os lustres emanam riqueza e vigor!