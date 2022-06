Uma casa de campo ecológica

Na Espanha, escapar para o campo nos finais de semana é bastante comum. Coloca-se as roupas e sapatos adequados, arruma-se as malas e depois é só fugir do caos da grande metrópole rumo a um retiro campestre onde é possível respirar ar puro e fresco, além de desfrutar de uma grande tranquilidade, nem que seja por apenas um final de semana.

O Parque Natural do Montseny é um dos melhores destinos. Declarado pela UNESCO como reserva da biosfera, este parque natural é o mais antigo na região da Catalunha e representa um mosaico de paisagens mediterrânicas e centro-europeias. Inserida neste local encontramos esta casa de campo de madeira projetada pela House Habitat. Ela se camufla e se mistura no meio da natureza, contando com um amplo jardim com o qual se funde.