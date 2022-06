Moderna e incrível: a casa perfeita!

Procura por inspirações para projetar a sua casa dos sonhos? Então o homify é o lugar certo! Aqui trazemos todos os dias casas impressionantes com projetos arrasadores em diferentes estilos e que são absolutamente perfeitos na medida da sua imaginação.

Morar numa casa moderna é o grande sonho das pessoas que gostam de espaços generosos e de uma vida regada a muita luz natural e integração com o exterior. Os projeto modernos são excelentes em matéria de conexões visuais e design limpo e linear, o que geralmente resulta em casas imponentes e de volumetria bem definida sobre a paisagem. Para ter um projeto de casa moderna, é importante calcular precisamente os usos, a circulação, as necessidades… E depois de traduzida a rotina diária, ligar-se à natureza ao redor, de acordo com a orientação do sol e condições ambientais. E só então voltar-se à criação de espaços que unam o melhor aproveitamento da natureza com os usos de toda a família.

E não é só isso! Como dissemos, após esse estudo preliminar, outro passo importante é tentar integrar os espaços ao máximo, otimizando toda a área disponível. Este é o começo pelo qual todos os projetos de casas modernas passam antes de chegarem em sua forma e estética. E é a partir dele que resultados impressionantes podem ser alcançados. Deseja saber mais? Está curioso para conhecer um exemplo de arquitetura excepcional?