Casa antiga com novo olhar!

Uma reforma é assunto delicado. Principalmente quando tratamos de casas antigas, cujas formas e história já são marcadas pelo tempo e carregam com ele todos os valores inestimáveis que só entende quem dá valor para o seu legado.

Muitas vezes a opção mais fácil é simplesmente demolir, apagar o passado e começar algo novo do zero. Mas com certeza após direcionamentos radicais como este, podemos nos arrepender pensando no quanto aquela história e conteúdo pode ter sido perdida para sempre. E acabamos perdendo nossa conexão com o passado e com a tradição. Por isso que já indicamos: vale a pena repensar numa reforma como uma solução inteligente, respeitosa, interessante e que muitas vezes pode também ser uma opção mais barata e muito mais rica e bonita.

É o caso desta casa mexicana voltada para lazer e festas, com desenho antigo e especial, que recebeu uma reforma delicada que aplicou o charme rústico aos mínimos detalhes, com algumas intervenções que respeitaram ao máximo o seu valor. Através da intervenção do escritório JRM Design, podemos ver o quanto soluções simples podem nos aproximar de nosso legado histórico, de sensações que gostamos de trazer na arquitetura e de um toque nostálgico.

Vamos conferir?