Uma casa delicada e cheia de luz!

A delicadeza do estilo minimalista mora nos bons materiais e nas formas simples. Com um charme que nos remete aos acabamentos mais rústicos e simples, com a presença forte da madeira e dos revestimentos brancos no interior, a casa se abre para uma ideia de conforto sem precedentes, com total relação com o lado de fora. Nesta área de convívio integrado, a lareira traz um toque de acolhimento aos espaços marcados pela simplicidade formal.