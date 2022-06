Fazenda em Minas revela charme e encantos!

O conjunto arquitetônico é formado por três construções distintas e interligadas. Cada uma delas com um tipo de estrutura adequado à sua função. A pequena construção existente tem estrutura em pedra e madeira antiga, com geometria marcante marcada pela cobertura de duas águas. O segundo edifício, que funciona como elemento de ligação, conectando as duas construções existente, é formado por uma estrutura composta por laje de concreto apoiada em pilares metálico, recuados das extremidades, cuja vedação do volume ocorre com vidro temperado; por último, afinando com a atmosfera rústica inicial, o terceiro edifício é constituído de alvenaria, na cor azul, e madeira antiga. Além do contraste entre materiais rústicos e arrojados, detalhes como o caldeirão de ferro repousado no jardim realçam o estilo campestre e tradicional da residência.