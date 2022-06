Uma residência super tropical inacreditável!

O Brasil é conhecido pelas suas riquezas naturais e pelas suas paisagens naturais fascinantes. Porém, muitas vezes o habitar e a convivência com esta natureza parecem muito distantes. Em geral, nossas casas possuem quase nenhuma ligação com esta natureza exuberante dos cartões postais. Este é o preço da conveniência e comodidade de viver nos centros urbanos, nos quais a natureza foi substituída massas de concreto e asfalto. Porém, apesar da comodidade, nem todo mundo se sente completamente à vontade e satisfeito com a vida nos centros urbanos, principalmente por causa da privação do contato com a natureza.

Este é o caso desta família, que encontrou na retomada do contato com o verde e a natureza, a qualidade de vida que desejavam. A chave para a satisfação dos moradores é a combinação da localização privilegiada e uma residência integrada ao verde. O projeto deste refúgio tropical incrível é de autoria do estúdio RAC Arquitetura, que priorizou a integração dos ambientes com a natureza, o emprego de materiais naturais e a criação de ambientes aconchegantes.

Se você é daqueles que sonha em viver em meio à natureza em uma casinha rústica e feita de materiais naturais integrada à paisagem natural, este projeto lhe dará bastante inspiração. Confira mais detalhes e imagens da residência que faz da paisagem circundante o protagonista da decoração de cada ambiente.