15 proteções de ferro para deixar sua casa linda (e segura)

Mas você também pode combinar estilos para enriquecer e decorar o exterior da sua casa. O portão tradicional e o charme do ferro forjado podem ser acompanhados por barras de ferro para equilibrar com o design. As cores preto, cinza e branco são geralmente os mais comuns nesse tipo de design, no entanto, as barras de ferro podem ser pintadas de acordo com os gostos e preferências de cada pessoa.