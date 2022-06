21 ideias para decorar casas pequenas gastando pouco

Decore apenas com o essencial – Alie funcionalidade e personalidade em cada peça.

Invista em funcionalidade – Móveis planejados e funcionais, incluindo os embutidos, economizam espaço.

Escolha cores claras – Elas ampliam o espaço visualmente. Pintar o rodapé na mesma cor da parede aumenta o pé-direito, assim como pintar o teto de branco.

Aposte no clean – A simplicidade minimalista do estilo investe no essencial com cores claras, poucos móveis sem adornos e objetos de design de forte presença.

Abuse das transparências – Mobiliário e acessórios transparentes deixam o espaço mais leve, como tampos em vidro e cadeiras em acrílico.

Explore a iluminação natural – Combinada com cores claras, amplia o ambiente. Evite cortinas ou escolha as de tecido leve, claro e semitransparente.

Prefira mobiliário reto e simples – Facilita composições entre si ou com outras (poucas) em cores marcantes. Madeira clara é bem-vinda pelo aconchego.

Use nichos e prateleiras – Os modelos com linhas retas e cores claras, vazados ou não, trazem leveza e modernidade.

Opte por objetos menores – Tamanhos menores permitem o uso de mais peças, como quadros, de forma combinada.

Dê espaço ao verde – Pesquise os modelos existentes de jardins verticais e as espécies de plantas discretas que gostaria de ter em casa.