10 dicas para construir um puxadinho com churrasqueira

Reunir os amigos ou familiares em casa é o programa favorito de muitas pessoas, principalmente para quem submeteu a casa à uma remodelação ou ainda projetou o lar desde o princípio. Naturalmente, modernizar sua residência e deixa-la mais atraente e confortável para eventos sociais, é um incentivo para hospedar pequenos eventos com as pessoas queridas. No entanto, algumas necessidades não são previstas desde o princípio do projeto, pois nossa realidade se transforma com o passar dos anos e de repente novas demandas surgem. Quando a casa está consolidada, porém carecendo de uma área social, construir o que conhecemos como “puxadinho” vem a calhar!

Isso mesmo, esqueça toda a conotação negativa que pode vir com esta expressão, pois um “puxadinho” tem todo o potencial para ser uma área de lazer perfeita e quando bem planejado, vem cheio de elegância. No artigo de hoje preparamos diversas dicas, inspiradas em projetos dos arquitetos do homify, para mostrar todas as vantagens de construir uma área adicional no jardim. E o melhor: com direito a churrasqueira!

Vai perder esta viagem? Venha conosco e confira estas ideias!