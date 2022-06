Salas de jantar pra lá de criativas!

Grandes ou pequenas, as salas de jantar podem combinar estilos e se revelar um espaço eclético e interessante. Enquanto nas opções clássicas ainda vemos a presença de aparadores ou buffets, como eram chamados os móveis que acompanhavam o conjunto da sala de jantar, nas versões modernas do ambiente, vemos outros móveis aparecendo para compor o conjunto. Esses novos móveis que podem se tornar conjunto para a sala de jantar variam muito e estão bastante ligados ao tamanho do ambiente e ao gosto do proprietário.

Nesse Livro de Ideias veremos sugestões para todos os gostos, tamanhos de casa e de orçamentos. Com ou sem móveis para combinar com a mesa e as cadeiras, é possível fazer da sala de jantar um espaço confortável e bastante funcional. Sem precisar se ater a muitas regras, a dica é usar a imaginação para compor o ambiente e a decoração.

Na falta de espaço, cores e formas podem se tornar aliadas na decoração do ambiente, que podem ganhar novas utilizações. A sala de jantar de hoje deve traduzir a decoração de toda a casa e o gosto dos donos da casa. Afinal, é ali onde várias reuniões com amigos e família irão acontecer.