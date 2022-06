10 dicas para preparar quarto do bebê!

Não é novidade que os espelhos dão a sensação de amplitude no ambiente. No caso de quartos de bebê, colocados nos lugares corretos, essa impressão se torna ainda mais evidente. Mesclando com outros móveis e cores certas, é fácil acertar na combinação. Nesse projeto, a opção por colocar o espelho na porta do guarda roupas, foi acertada. Além de criar a sensação de um quarto maior, o espelho será bastante útil no futuro próximo. A menina ou menino donos desse quarto clean terão um espelho de corpo inteiro para a vida toda.