6 Dicas de como ter mais espaço em casa

Pequenos espaços são grandes desafios. E se você mora em um apartamento de tamanho pequeno, sabe muito bem disso. Apartamento de tamanhos pequenos são cada vez mais comuns nas médias e grandes cidades. Isto porque cada vez mais são comuns as pessoas que optam em morar em, no máximo duas pessoas, evitando filhos e direcionando o investimento para experiências, como viagens e outras coisas não físicas e isto fez com que o boom imobiliários começasse a apostar nos investimentos de apartamentos pequenos. E pensando especialmente em você, que passa por este desafio todos os dias ao imaginar as decorações para aumentar o espaço na sua casa, nós, da homify, trouxemos 6 ótimas dicas de como fazer a sua casa ter mais espaço.

São dicas de mobiliário, pintura, decoração e muitos outros truques que poderão fazer toda a diferença no seu lar. Você sabia, que, por exemplo, o papel de parede certo pode dar uma sensação maior de espaço? E que as cores em determinadas paredes podem dar uma maior sensação de profundidade no quarto? Estas e outras dicas você encontrará neste excelente Livro de Ideias. Esperamos que ele sirva como um excelente guia com os projetos desenvolvidos pelos melhores profissionais do mundo e selecionados especialmente para você.

Mergulhe nas sugestões, fique atento a cada imagem e aproveite ao máximo. Temos certeza que ao final você terá inspiração de sobra para dar muito mais espaço para o seu lar. Aproveite!