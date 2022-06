Quartos infantis que são pura diversão!

Esse quarto, desenvolvido pelo Espaço do Traço Arquitetura, mostra que se preocupar com o espaço e a altura da sacada não é necessário. Para construir uma casa de bonecas dentro do quarto infantil, o projeto ampliou o espaço do quarto se apropriando da área da sacada. Para dividir os dois ambientes, foi montado um painel que representa a fachada de uma casa. Isolando a sacada com vidros, é possível abrir janelas sempre que necessário, sem deixar a segurança da criança de lado. O projeto foi pensado em conjunto com a mãe da menina, que pretendia presentear a filha com uma casa de bonecas.