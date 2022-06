10 casinhas de madeira para te inspirar a construir uma

Quem nunca sonhou com uma casinha de madeira?

Casas de madeira são uma ótima opção para quem quer construir uma casa de campo, mesmo que não muito grande. Isso porque o material é capaz de criar naturalmente ambientes acolhedores, perfeitos para estar em contato com a natureza. Além desta qualidade adquirida nos espaços internos, externamente tais construções se inserem perfeitamente com o entorno, estabelecendo harmonia e equilíbrio com o local no qual estão inseridas. O estilo rústico ou campestre, frequentemente usam matéria prima local e portanto são também uma alternativa sustentável para construir. Se você é fã das casas rústicas, mas se encanta com soluções modernas, confira esta charmosa casa. Já se você prefere uma solução amiga da natureza, dá uma olhadinha nessa maravilhosa casa de madeira ecológica.

Independente do estilo e de onde está implantada, uma casa de madeira sempre passa a sensação de tranquilidade e torna-se um refúgio mesmo quando localizada no meio urbano, principalmente quando seu projeto prevê áreas de estar externas como varandas e terraços.

Hoje vamos apresentar 10 projetos de nossos profissionais arquitetos para casinhas de madeira que são pura inspiração. Localizadas em diferentes contextos e executadas com as mais distintas soluções e estruturas, estas obras vão do estilo rústico ao moderno. Venha conosco e não perca esta estimulante viagem!