Como decorar com móveis em palete

Como fazer a mesa de palete:

1. Com uma lixadeira, lixe as partes superior, inferior e laterais. Use lixa para madeira número 60 ou 80. 2. Se tiver faltando madeira, veja se é possível arrancar uma tábua da parte inferior e colocá-la em cima. Se não puder, arranje outro pedaço de madeira que encaixe no espaço. 3. Misture o pó de serra com cola branca, formando uma massa pastosa. Tampe os furos dos pregos e deixe secar. 4. Aplique Stain ou Polistain com um pincel e deixe secar. Stain é um produto que protege a madeira contra fungos e não descasca. 5. Vire o pallet de ponta cabeça e apoie as rodas no lugar. Marque onde irá parafusar fazendo um furo com prego e martelo. Este furo serve de guia para o parafuso não escorregar. 6. Parafuse as rodas usando uma chave de fenda! Pronto!