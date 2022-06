10 ideias de paisagismo para ter um jardim lindo

Possuir um jardim na residência, já é o máximo! Adicionar neste jardim uma fonte de água é o que há de mais incrível quando se fala em jardim. O jardim funciona como um refúgio, que facilita nos desconectarmos da rotina cansativa do dia-a-dia e nos permite relaxar nosso corpo e a alma. Para deixar este ambiente mais agradável, vale a pena investir em uma fonte de jardim, que além de criar uma composição incrível, transmite muita tranquilidade com o som da água correndo em seu interior.

As fontes de água são capazes de entregar serenidade e paz ao ambiente, esteja ele dentro, ou fora da casa. As técnicas de decoração orientais indicam o uso da água para atrair bons fluídos e prosperidade. Quem possui espaço amplo na residência, pode ousar na decoração do jardim, utilizando cascatas, lagos, chafariz decorados com pedras e estátuas e cercado de muito verde, ou até aquelas fontes integradas a piscinas, que embelezam a entrada da casa. Para ambientes menores, ou internos, como os jardins de inverno, as fontes verticais de madeira, ou versões menores com bambus, pedras ou materiais mais rústicos, também fazem são um espetáculo a parte para o jardim da sua casa.

Você verá neste artigo, alguns exemplos de fontes para residências, que embelezam os jardins e transmitem um ambiente de muita paz e calma.