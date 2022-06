10 quartos criativos para bebês

Os primeiros estímulos que o bebê recebe em seus mais tenros meses de vida vem do quarto onde passa a maior parte do tempo sendo adulado pelos adultos e amamentado pela mãe. Sua decoração pode variar de cores mais intensas, com a intensão de estimular os sentidos do bebê na hora das brincadeiras, ou em tons mais contidos, no intuito de preservar o quarto como um lugar mais neutro e perfeito para o descanso da criança, por vezes um recém-nascido.

De uma maneira ou de outra, em certos casos, o quarto do bebê é um grande sonho para os pais e colocá-lo em realização quase que um imperativo para uma convivência saudável com seus filhos e filhas. Aí entra o trabalho do arquiteto, o profissional que tem as ferramentas e a sensibildade para alcançar esses objetivos e entregar para os pais orgulhosos um fruto de seus desejos mais sinceros para a criança que eles amam.