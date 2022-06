5 inovadores escritórios de arquitetura

O escritório comandado por Marcio Kogan, vindo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Mackenzie, o MK27 atua majoritariamente em território nacional e desenvolveu um estilo muito particular de projetar as residências (principais encomendas do escritório): elas são desenvolvidas com ênfase na horizontalidade e integração do pavimento interno térreo com o pavimento externo térreo, enquanto o pavimento superior (suas residências normalmente possuem dois pavimentos) se constitui numa área mais reserva, onde os quartos e suítes se localizam.