5 exemplos impressionantes de arquitetura hospitalar

Com uma fachada sóbria e austera, o interior do edifício contrasta com as cortinas de vidro e se revela extremamente atencioso para com as necessidades dos pacientes. O trabalho em madeira dos móveis, a luz que não ofusca e o teto pintado procuram criar um ambiente que seja mais familiar aos enfermos e proporcione uma recuperação mais rápida, ajudando também no lado psicológico, tão importante em qualquer tratamento.