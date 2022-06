TOP 5 : Decoração e Projetos Nacionais

A primeira semana do ano já se encerra com muitas novidades, além do sucesso do nosso primeiro ano da homify no Brasil também contamos com muitos artigos sobre especialistas nacionais que iluminam o cenário da arquitetura e design de interiores no Brasil e também no exterior.

O nosso Top 5 dessa semana conta com artigos sobre os mais talentosos arquitetos brasileiros que nos inspiram com uma criatividade atemporal, leve e agradável.

Além disso, você encontra excelentes ideias de como decorar espaços da sua casa para o dia a dia e para alguma ocasiões como por exemplo: um jantar especial.

Veja agora a nossa lista dos artigos favoritos do nosso leitores durante essa semana: