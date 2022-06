Janelas grandes: por que tê-las?

Apesar de o vidro temperado ser um material com alta durabilidade, as janelas grandes podem exigir manutenção com o passar do tempo. Além disso, a instalação de uma janela com dimensões grandiosas pode ter um custo alto devido ao preço do vidro, especialmente por conta de seu vasto e largo tamanho. A mão de obra do processo para instalar também não é das mais baratas. No entanto, adotar este tipo de abertura pode trazer diversas vantagens para uma casa. Com o uso das janelas grandes, o uso do ar condicionado pode ser evitado em alguns momentos do verão, o que alivia um pouco o preço a se pagar pela conta de luz.