Armázem de 28 m² vira loft moderno de dar inveja

Por fim, aqui é o banheiro. O espaço é muito pequeno, cerca de 3 metros quadrados, mas, no entanto, está bem abastecido com tudo que o morador precisa. O chuveiro é muito grande, 90 cm x 80 cm e as portas transparentes ajudam a dar uma maior sensação de profundidade para o ambiente. As luminárias são suspensas, e isso ajuda tanto na limpeza como no impacto visual.