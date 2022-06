Decorar o quarto é uma das coisas que mais encantam as pessoas. A final, é o ambiente mais íntimo delas, o lugar onde relaxam do estresse do cotidiano e se abrigam para um sono reparador. É natural que queiram que o quarto tenha personalidade, a personalidade delas.

Criatividade é o que faz toda a diferença nessa empreitada. Reconhecer outras possibilidades para as mesmas coisas, para as coisas diferentes, para o trivial e para o raro. Assim, várias ideias podem mudar a cara do quarto de todo dia.

A decoração das paredes é essencial. Pode-se usar painéis fotográficos, parede de lousa, revestimento em tecido, papéis de parede com efeitos óticos, pintura mural, pastilhas brilhantes. Também pode-se lançar mão de mistura de estilo, transformando dois ou mais estilos em estilo próprio.

Na iluminação, efeitos de luz com arandelas ou sancas iluminadas. Na parede atrás da cama, dossel romântico, composição de quadros ou fotografias, objetos decorativos originais, prateleiras minimalistas, tapetes, mantas ou cangas, biombos coloridos. Quem sabe uma cama suspensa? Um quarto japonês? Um quarto com cara de natureza? Um tapete com forma e cara de flor?

Conheça 19 ideias criativas para decorar o seu quarto e transforme-o totalmente!