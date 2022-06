5 Fachadas que mudaram de aparência e ficaram irreconhecíveis

A reforma foi abrangente, incluía não apenas repintar as paredes, expandindo as janelas e transformá-las em janelas modernas, vidro fumado, substituindo marchetaria de madeira velha por alumínio preto, delimitar a a porta com a lateral com cor cinza e feita de aço e a parte principal em vermelho intenso; também foi incluído um projeto de paisagismo onde o jardim agora parece adorável, como algo saído de uma história. Caminhos de pedra nos conduzem por pequenos espaços no jardim, com cercas pequenas de arbustos, grama fresca e cheia de cor, plantas com flores, árvores e um pequeno lago para fechar o quadro com um toque zen, harmonioso e fascinante.