7 coberturas rústicas e absolutamente acolhedoras

A churrasqueira é sinônimo de prazer e relaxamento, já que é o lugar onde mais aproveitamos no fim de semana e os dias de verão. No coração de cada brasileiro bate sempre o desejo de fazer um delicioso churrasco para compartilhar com amigos ou familiares. E quando se dispõe de uns poucos metros quadrados este sonho pode se tornar realidade sem gastar muito.

Aqui no homify queremos mostrar vários modelos de coberturas rústicas para que você use de inspiração. Há uma abundância de materiais nobres e custo moderado, você apenas precisa contratar um profissional e decidir quando começar. Em pouco tempo, já pode preparar a lista do supermercado, do açougue e da feira para receber os convidados. Se anima?!