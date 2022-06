10 quartos com personalidade!

Se o proprietário desse quarto muda conforme o humor, é melhor economizar em itens de decoração e investir em móveis em estilo clean. Com móveis bastante funcionais, a decoração pode tomar rumos tanto para o moderno quanto para o clássico, sem que eles interfiram no estilo. Além disso, os móveis retos combinam com pessoas de todas as idades. A proposta é do escritório austríaco Florian Schober Architektur. Os detalhes escolhidos em vermelho servem para contrabalancear a predominância do branco.