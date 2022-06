Pequenas cozinhas cheias de charme!

As gavetas dos cantinhos sempre sofrem com a falta de espaço, porém, com uma solução simples é possível fazer com que elas dobrem seu tamanho. Onde antes não cabia quase nada, agora é possível guardar quase um faqueiro completo. A grande ideia desse projeto é aproveitar todo o espaço da cozinha, sem deixar de lado os famigerados cantinhos. Nesse caso, o móvel da cozinha é planejado, mas com algumas adaptações é possível ter o mesmo resultado em um móvel antigo.