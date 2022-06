Um lar com cores pastel

Este é o espaço que conecta os demais cômodos desta charmosa residência, veja como o espelho e um aparador de madeira rústica deixou esse ambiente mais amável e elegante. Abaixo do aparador duas malas vintages de viagem se tornam duas belíssimos peças de decoração. Do lado direito vemos com outro aparador, completamente de vidro serve como um pequeno wine bar, com um espaço para ganhar vinhos e e taças prontas para serem usadas. Uma ideia simples e acolhedora e que principalmente – não ocupada muito espaço.