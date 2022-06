15 dicas para melhorar seu quintal sem gastar muito

Avalie se há espaço para a horta – Se o quintal for muito pequeno, tenha uma hortinha vertical ou vasos em prateleiras suspensas. Se o quintal é maior, pode cultivar uma variedade maior de ervas e hortaliças.

Escolha o local ideal – Precisa ser bem iluminado, com cinco ou seis horas de exposição ao sol, já que as hortaliças gostam da luz solar.

Nutra as plantas – A terra deve ser rica em nutrientes, portanto use uma mistura de terra vegetal com adubo ou húmus de minhoca.

Aprenda a germinar sementes – Use vasos pequenos, sementeiras ou, ainda, potes de iogurte e caixas de ovos. Faça furos no fundo para não acumular água ou então use vasos auto-irrigáveis, que garantem a quantidade certa de água a cada dia. Encha cada recipiente com a terra misturada e a umedeça com borrifador. Depois, faça 4 covas na terra, coloque uma semente em cada cova, cubra com mais terra e borrife água novamente. Quando germinarem, transfira-as para a horta no quintal com espaço entre as plantas.

Faça regas constantes – As plantas de horta adoram luz do sol, portanto precisam de bastante água. Devem ser regadas todos os dias e até duas vezes por dia, em dias muitos quentes.