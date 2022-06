Mãe ou pai de planta? Veja 7 casas pequenas e cheias de plantinhas para inspirar

Cuidar da casa e deixa-la com a nossa cara é uma delícia. Nada mais gratificante do que ter um lar cheio de personalidade e com ambientes acolhedores tanto para relaxar ao final de um dia estressante, quanto para curtir com pessoas queridas. Há muitas maneiras de organizar e decorar a casa para criar uma atmosfera amigável e aconchegante, pois tais aspectos podem ser alcançados a partir de diferentes soluções e estilos.

Uma forma carinhosa de decorar a casa é a partir do cultivo de plantas. Para quem tem um jardim mesmo que pequeno, é possível deixar a imaginação ir um pouco além e experimentar diversas formas de plantio. Mas se este não é o seu caso, não se preocupe! Há plantas próprias para cada ambiente, logo é possível mantê-las dentro de casa, independente de seu tamanho. Ao escolher as verdinhas para cada lugar, deve-se atentar à suas exigências, pois cada espécie necessita uma quantidade específica de iluminação, água e ventilação.

Visto tais requisitos, não há mais regras e tudo depende do resultado desejado. Podem ser escolhidas plantas mais massivas para um aspecto selvagem, ou discretas para dar um toque final à decoração. A seguir vamos ver 7 exemplos de casas pequenas com plantas para provar que tamanho não é documento, e que um lar mais verde é um lar carinhoso!