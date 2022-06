Móveis que fazem a diferença na sala!

Para incluir cor e mais vida a uma decoração, a mesa de centro é uma ótima alternativa na decoração da sala. Por ser uma peça de destaque que fica no meio da sala, ela é capaz de direcionar o estilo do cômodo e ser responsável pela escolha de outras peças. Nesta sala assinada pelo design Mauricio Arruda, todos os móveis apresentam singularidade e estilo próprio, que quando utilizados juntos apresentam uma mistura interessante e descontraída para este cômodo. O conjunto de mesas de centro apresentados nesta imagem, além de se mostrarem peças bem funcionais, possibilitando o uso de diversas formas, também acrescentam a cor quente no ambiente de maneira divertida e alegre.